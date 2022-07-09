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"Эти обращения не о политике, а о защите нашей свободы": Зеленский о выступлениях перед парламентами ЕС

Киев • УНН

 • 166031 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что надеется, что все 27 парламентов Евросоюза услышат "борьбу за свободу лучше, чем любые российские манипуляции", передает УНН.

Цитата

"Сегодня (8 июля – ред.) обратился в парламент Словении. Каждый день и при любых обстоятельствах на внешнеполитическом фронте работаем по максимуму. И, кстати, это было уже 24-е обращение к парламентам стран ЕС и первое, сделанное вблизи передовой. Надеюсь, что и три других страны ЕС почувствуют, что эти обращения – не о политике, а о защите нашей свободы – общей, кстати, –, а значит, мы придем к тому, что однажды смогу сказать: все 27 парламентов Евросоюза слышат борьбу за свободу лучше любых российских манипуляций", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина надеется выйти на уровень положительного результата: Зеленский о переговорах по членству в ЕС во время председательства Словении

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