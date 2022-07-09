"Эти обращения не о политике, а о защите нашей свободы": Зеленский о выступлениях перед парламентами ЕС

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"Сегодня (8 июля – ред.) обратился в парламент Словении. Каждый день и при любых обстоятельствах на внешнеполитическом фронте работаем по максимуму. И, кстати, это было уже 24-е обращение к парламентам стран ЕС и первое, сделанное вблизи передовой. Надеюсь, что и три других страны ЕС почувствуют, что эти обращения – не о политике, а о защите нашей свободы – общей, кстати, –, а значит, мы придем к тому, что однажды смогу сказать: все 27 парламентов Евросоюза слышат борьбу за свободу лучше любых российских манипуляций", - сказал он.

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