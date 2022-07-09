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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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"Ці звернення не про політику, а про захист нашої свободи": Зеленський про виступи перед парламентами ЄС

"Ці звернення не про політику, а про захист нашої свободи": Зеленський про виступи перед парламентами ЄС

Київ • УНН

 • 166034 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що сподівається, що всі 27 парламентів Євросоюзу почують "боротьбу за свободу краще, ніж будь-які російські маніпуляції", передає УНН.

Цитата

"Сьогодні (8 липня - ред.) звернувся до парламенту Словенії. Кожного дня і за будь-яких обставин на зовнішньополітичному фронті працюємо по максимуму. І, до речі, це було вже 24-те звернення до парламентів країн ЄС і перше, зроблене поблизу передової. Сподіваюся, що й три інші країни ЄС відчують, що ці звернення – не про політику, а про захист нашої свободи – спільної, до речі, – а отже, ми прийдемо до того, що одного дня зможу сказати: усі 27 парламентів Євросоюзу чують боротьбу за свободу краще, ніж будь-які російські маніпуляції", - сказав він.

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