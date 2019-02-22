Церковь Румынии обеспокоена будущим румынских приходов УПЦ МП

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 54598 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 73456 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 128385 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 128913 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129027 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124744 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 159701 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117801 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141401 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145265 просмотра

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Церковь Румынии обеспокоена будущим румынских приходов УПЦ МП

Церковь Румынии обеспокоена будущим румынских приходов УПЦ МП

Киев  •  УНН

 • 15108 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Румынская православная церковь выразила обеспокоенность относительно будущего верующих-румын в Украине, принадлежащих к УПЦ МП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Румынского патриархата Basilica.ro.

Синод Румынской православной церкви на рабочем заседании отметил, что в Украине действует 127 румынских православных приходов, находящихся под юрисдикцией УПЦ МП и занимающихся сохранением румынской этнической и языковой идентичности.

"Необходимо получить письменные гарантии от украинских церковных и государственных органов власти о том, что этническая и языковая идентичность этих румын будет уважаться, и что эти румынские православные смогут организоваться в румынском православном викариат и быть способными развивать духовные отношения с Румынским патриархатом", - говорится в решение Синода.

Ранее УНН сообщал, что Румынская православная церковь рекомендовала Вселенскому патриархату в Константинополе и российскому Московскому патриархату помириться и таким образом решить проблему автокефалии Православной церкви Украины.

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