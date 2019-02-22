Церковь Румынии обеспокоена будущим румынских приходов УПЦ МП
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Румынская православная церковь выразила обеспокоенность относительно будущего верующих-румын в Украине, принадлежащих к УПЦ МП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Румынского патриархата Basilica.ro.
Синод Румынской православной церкви на рабочем заседании отметил, что в Украине действует 127 румынских православных приходов, находящихся под юрисдикцией УПЦ МП и занимающихся сохранением румынской этнической и языковой идентичности.
"Необходимо получить письменные гарантии от украинских церковных и государственных органов власти о том, что этническая и языковая идентичность этих румын будет уважаться, и что эти румынские православные смогут организоваться в румынском православном викариат и быть способными развивать духовные отношения с Румынским патриархатом", - говорится в решение Синода.
Ранее УНН сообщал, что Румынская православная церковь рекомендовала Вселенскому патриархату в Константинополе и российскому Московскому патриархату помириться и таким образом решить проблему автокефалии Православной церкви Украины.