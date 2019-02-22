Румунська церква висловила позицію щодо української автокефалії

Священний синод Румунської православної церкви в ході робочого засідання ухвалив рішення щодо ситуації з української церквою, фактично повторюючи свою позицію від 25 жовтня 2018 року.

На переконання Румунської церкви, дії Константинопольського патріархату щодо надання Томосу українській автокефалії не вирішує проблему, оскільки ПЦУ створена на основі "розкольників", які не мали зв'язку з канонічною церквою Московського патріархату.

"Помітивши тупик у вирішенні ситуації, Вселенський патріархат надав Томосу про автокефалію ієрархам, духовенству і віруючим, які були в розколі з Російською православною церквою і всім православ'ям, але цей Томос був прийнятий тільки українськими православними, які не були в спілкуванні з Московським патріархатом", - йдеться в рішенні румунської церкви.

Синод у своєму рішенні також зазначив, що проблема української церковної єдності не повністю вирішена, оскільки "в Україні існує велике російське населення, яке має пряме відношення до Московського патріархату".

Румунська церква рекомендувала вирішити церковну кризу через діалог Константинопольского та Московського патріархатів, "шляхом збереження єдності віри, поваги до адміністративної і пастирської свободи духовенства і вірних у цій країні (Україні - ред.), включаючи право на автокефалію, і відновлення євхаристійної спільності".

У разі невдалого діалогу між Константинополем та Москвою, Румунська церква вважає необхідним для вирішення проблеми скликати собор усіх предстоятелів православних церков.

Нагадаємо, 5 січня у Стамбулі відбулося підписання Томосу про надання автокефалії Православній церкві України Вселенським патріархом Варфоломієм. Таким чином новостворена ПЦУ отримала канонічне визнання.