Румынская церковь выразила позицию об украинской автокефалии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Румынская православная церковь рекомендует Вселенскому патриархату в Константинополе и российском Московскому патриархату помириться и таким образом решить проблему автокефалии православной церкви Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Румынского патриархата Basilica.ro.
Священный синод Румынской православной церкви в ходе рабочего заседания принял решение по ситуации с украинской церковью, фактически повторяя свою позицию от 25 октября 2018 года.
По мнению Румынской церкви, действия Константинопольского патриархата о предоставлении Томосу украинской автокефалии не решает проблему, поскольку ПЦУ создана на основе "раскольников", которые не имели связи с канонической церковью Московского патриархата.
"Заметив тупик в решении ситуации, Вселенский патриархат предоставил Томос об автокефалии иерархам, духовенству и верующим, которые были в расколе с Русской православной церковью и всем православием, но этот Томос был принят только украинскими православными, которые не были в общении с Московским патриархатом" , - говорится в решении румынской церкви.
Синод в своем решении также подчеркнул, что проблема украинской церковной единства не полностью решена, поскольку "в Украине существует большое русское население, которое имеет прямое отношение к Московскому патриархату".
Румынская церковь рекомендовала решить церковный кризис диалогом Константинопольского и Московского патриархатов, "путем сохранения единства веры, уважения к административной и пастырской свободы духовенства и верующих в этой стране (Украине - ред.), включая право на автокефалию, и восстановления евхаристического общения".
В случае неудачного диалога между Константинополем и Москвой, Румынская церковь считает необходимым для решения проблемы созвать собор всех предстоятелей православных церквей.
Напомним, 5 января в Стамбуле состоялось подписание Томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины Вселенским патриархом Варфоломеем. Таким образом новосозданная ПЦУ получила каноническое признание.