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Церква Румунії стурбована майбутнім румунських парафій в УПЦ МП

Церква Румунії стурбована майбутнім румунських парафій в УПЦ МП

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Румунська православна церква висловили стурбованість щодо майбутнього вірян-румунів в Україні, які належать до УПЦ МП. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Румунського патріархату Basilica.ro.

Синод Румунської православної церкви на робочому засіданні зазначив, що в Україні діє 127 румунських православних парафій, що знаходяться під юрисдикцією УПЦ МП та займаються збереженням румунської етнічної та мовної ідентичності.

"Необхідно отримати письмові гарантії від українських церковних і державних органів влади про те, що етнічна та мовна ідентичність цих румунів буде поважатися, і що ці румунські православні матимуть можливість організуватися в румунському православному вікаріаті і бути здатними розвивати духовні відносини з Румунським патріархатом", - йдеться в рішення Синоду.

Раніше УНН повідомляв, що Румунська православна церква рекомендувала Вселенському патріархату в Константинополі та російському Московському патріархату помиритись і таким чином вирішити проблему автокефалії Православної церкви України.

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