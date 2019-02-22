Церква Румунії стурбована майбутнім румунських парафій в УПЦ МП
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Румунська православна церква висловили стурбованість щодо майбутнього вірян-румунів в Україні, які належать до УПЦ МП. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Румунського патріархату Basilica.ro.
Синод Румунської православної церкви на робочому засіданні зазначив, що в Україні діє 127 румунських православних парафій, що знаходяться під юрисдикцією УПЦ МП та займаються збереженням румунської етнічної та мовної ідентичності.
"Необхідно отримати письмові гарантії від українських церковних і державних органів влади про те, що етнічна та мовна ідентичність цих румунів буде поважатися, і що ці румунські православні матимуть можливість організуватися в румунському православному вікаріаті і бути здатними розвивати духовні відносини з Румунським патріархатом", - йдеться в рішення Синоду.
Раніше УНН повідомляв, що Румунська православна церква рекомендувала Вселенському патріархату в Константинополі та російському Московському патріархату помиритись і таким чином вирішити проблему автокефалії Православної церкви України.