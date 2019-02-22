Церква Румунії стурбована майбутнім румунських парафій в УПЦ МП

Синод Румунської православної церкви на робочому засіданні зазначив, що в Україні діє 127 румунських православних парафій, що знаходяться під юрисдикцією УПЦ МП та займаються збереженням румунської етнічної та мовної ідентичності.

"Необхідно отримати письмові гарантії від українських церковних і державних органів влади про те, що етнічна та мовна ідентичність цих румунів буде поважатися, і що ці румунські православні матимуть можливість організуватися в румунському православному вікаріаті і бути здатними розвивати духовні відносини з Румунським патріархатом", - йдеться в рішення Синоду.

Раніше УНН повідомляв, що Румунська православна церква рекомендувала Вселенському патріархату в Константинополі та російському Московському патріархату помиритись і таким чином вирішити проблему автокефалії Православної церкви України.