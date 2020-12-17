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Цензура по-новому: Украэрорух грозит УНН судами

Киев • УНН

 • 11902 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Государственное предприятие "Украэрорух" сообщило об угрозе технического дефолта. Учитывая общественную важность таких деструктивных процессов на ключевом для воздушной безопасности государства стратегическом предприятии, УНН заинтересовался изучением его деятельности и экспертных мнений по этому поводу. Вместо этого - получил угрозу судебного иска.

Цензура по-новому: Украэрорух грозит УНН судами

УНН руководствовался, в первую очередь, желанием тщательно разобраться в ситуации и осветить аспекты деятельности ГП "Украэрорух", которые привели к такому критически угрожающему положению вещей.

Публикации УНН, которые имели целью привлечь внимание общественности и украинской власти к кризису на важном государственном предприятии, стали причиной угроз судебными исками от "Украэроруха".

При этом морально-этические аспекты поведения представителей "Украэроруха" вызывают беспокойство: экспертов, которые критикуют деятельность руководства государственного предприятия, они оценивают по внешнему виду. Так, публикацией с угрозами судебного иска УНН, пресс-служба Украэрорух опубликовала фотографии эксперта с подписью: "вот так выглядит эксперт УНН, который комментирует темы безопасности". Информационное агентство УНН считает недопустимым в цивилизованном демократическом обществе оценку экспертного уровня человека по его внешности, признакам расы, цвета кожи, политическим, религиозным и другим убеждениям, полу, этническому и социальному происхождению, имущественному состоянию, месту жительства, по языковым или другим признакам, по образу жизни и тому подобное.

УНН отвергает все обвинения в необъективном освещении деятельности "Украэроруха". Наглядным доказательством является хотя бы интервью и.о. директора Украэрорух Андрея Ярмака, опубликованное УНН задолго до сообщения об угрозе дефолта. На это интервью пресс-служба Украэроруха сослалась и в ответ на информационный запрос УНН, в котором агентство поставило важные вопросы относительно кризиса на предприятии. Не предоставили в ответ на запрос УНН и биографии и.о. директора Украэроруха Андрея Ярмака. Из-за того, что его обвиняют в несоответствии занимаемой должности по образованию и опыту работы, редакция УНН хотела проверить эту информацию. Однако не может, ведь единственная версия его официальной биографии не содержит ни дат, ни конкретных должностей, ни срока пребывания на них.

Жаль, что государственное предприятие, которое на днях подтвердило соответствие европейским сертификационным требованиям EASА (о чем, кстати, УНН также написал, как всегда, беспристрастно), руководствуется в своих коммуникациях с прессой "лучшими" традициями советской цензуры. Также жаль, что "Украэрорух" считает кризис на госпредприятии индульгенцией от любой критики. И поэтому стратегическое предприятие использует против журналистов УНН угрозы судебного иска. А авиакомпании Sky up позволили собрать 40 млн грн долга, прежде чем "решительно" подавать в суд.

Кажется, быстро и бесстрашно "Украэрорух" судится исключительно с собственными сотрудниками и журналистами.

Информационное агентство УНН готово отстаивать свою правоту в судебном порядке. Более того, УНН продолжит рассказывать общественности о деятельности важного стратегического ГП "Украэрорух" и его руководстве. В информационном агентстве уверены, что основное достояние демократического общества - это свобода слова, поэтому готовы за нее бороться даже с таким мощным гигантом как "Украэрорух".

В конце концов, все мы помним, за кем осталась победа в поединке великана Голиафа с маленьким, но дерзким Давидом.

Украинские Национальные Новости

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