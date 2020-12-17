Цензура по-новому: Украерорух погрожує УНН судами

УНН керувався, в першу чергу, бажанням прискіпливо розібратися в ситуації та висвітлити аспекти діяльності ДП “Украерорух”, які призвели до такого критично загрозливого стану речей.

Публікації УНН, які мали на меті привернути увагу громадськості та української влади до кризи на важливому державному підприємстві, стали причиною погроз судовими позовами від “Украероруху”.

При цьому морально-етичні аспекти поведінки представників “Украероруху” викликають занепокоєння: експертів, які критикують діяльність керівництва державного підприємства, вони оцінюють за зовнішнім виглядом. Так, під публікацією з погрозами судового позову УНН, пресслужба Украерорух опублікувала фотографії експерта з підписом: “ось так виглядає експерт УНН, який коментує теми безпеки”. Інформаційна агенція УНН вважає неприпустимим у цивілізованому демократичному суспільстві оцінку експертного рівня людини за її зовнішністю, ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, за способом життя тощо.

УНН відкидає всі звинувачення у необ’єктивному висвітленні діяльності “Украероруху”. Наочним доказом є хоча б інтерв’ю в.о. директора Украерорух Андрія Ярмака, опубліковане УНН задовго до повідомлення про загрозу дефолту. На це інтерв’ю пресслужба Украероруху послалась і у відповідь на інформаційний запит УНН, у якому агенція поставила важливі питання щодо кризи на підприємстві. Не надали у відповідь на запит УНН і біографії в.о. директора Украероруху Андрія Ярмака. Через те, що його звинувачують у невідповідності займаній посаді за освітою і досвідом роботи, редакція УНН хотіла перевірити цю інформацію. Проте не може, адже єдина версія його офіційної біографії не містить ні дат, ні конкретних посад, ні терміну перебування на них.

Прикро, що державне підприємство, яке днями підтвердило відповідність європейським сертифікаційним вимогам EASА (про що, до речі, УНН також написав, як завжди, неупереджено), керується у своїх комунікаціях з пресою “кращими” традиціями радянської цензури. Також прикро, що “Украерорух” вважає кризу на держпідприємстві індульгенцією від будь-якої критики. І тому стратегічне підприємство використовує проти журналістів УНН погрози судового позову. А авіакомпанії Sky up дозволили назбирати 40 млн грн боргу, перш ніж “рішуче” позиватися до суду.

Здається, швидко й безстрашно “Украерорух” судиться виключно з власними співробітниками та журналістами.

Інформаційна агенція УНН готова відстоювати свою правоту в судовому порядку. Щобільше, УНН продовжить розповідати громадськості про діяльність важливого стратегічного ДП “Украерорух” та його керівництва. В інформаційній агенції впевнені, що основне надбання демократичного суспільства — це свобода слова, тому готові за неї боротися навіть із таким потужним гігантом як "Украерорух".

Зрештою, всі ми пам’ятаємо, за ким залишилась перемога у двобої велетня Голіафа з маленьким, але зухвалим Давидом.