Цензура по-новому: Украерорух погрожує УНН судами

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 128405 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 87578 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 85698 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 94143 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 115203 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 132677 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 216736 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 215311 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 185956 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 175612 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
1м/с
94%
Популярнi новини

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 92746 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 36528 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 33357 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 133064 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 30438 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 128422 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 133927 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 268495 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 293368 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 376889 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 31032 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 24929 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 33920 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 37080 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 123393 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Цензура по-новому: Украерорух погрожує УНН судами

Київ • УНН

 • 11902 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Державне підприємство “Украерорух” повідомило про загрозу технічного дефолту. Враховуючи суспільну важливість таких деструктивних процесів на ключовому для повітряної безпеки держави стратегічному підприємстві, УНН зацікавився вивченням його діяльності та експертних думок з цього приводу. Натомість — отримав погрозу судового позову.

Цензура по-новому: Украерорух погрожує УНН судами

УНН керувався, в першу чергу, бажанням прискіпливо розібратися в ситуації та висвітлити аспекти діяльності ДП “Украерорух”, які призвели до такого критично загрозливого стану речей.

Публікації УНН, які мали на меті привернути увагу громадськості та української влади до кризи на важливому державному підприємстві, стали причиною погроз судовими позовами від “Украероруху”.

При цьому морально-етичні аспекти поведінки представників “Украероруху” викликають занепокоєння: експертів, які критикують діяльність керівництва державного підприємства, вони оцінюють за зовнішнім виглядом. Так, під публікацією з погрозами судового позову УНН, пресслужба Украерорух опублікувала фотографії експерта з підписом: “ось так виглядає експерт УНН, який коментує теми безпеки”. Інформаційна агенція УНН вважає неприпустимим у цивілізованому демократичному суспільстві оцінку експертного рівня людини за її зовнішністю, ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, за способом життя тощо.

УНН відкидає всі звинувачення у необ’єктивному висвітленні діяльності “Украероруху”. Наочним доказом є хоча б інтерв’ю в.о. директора Украерорух Андрія Ярмака, опубліковане УНН задовго до повідомлення про загрозу дефолту. На це інтерв’ю пресслужба Украероруху послалась і у відповідь на інформаційний запит УНН, у якому агенція поставила важливі питання щодо кризи на підприємстві. Не надали у відповідь на запит УНН і біографії в.о. директора Украероруху Андрія Ярмака. Через те, що його звинувачують у невідповідності займаній посаді за освітою і досвідом роботи, редакція УНН хотіла перевірити цю інформацію. Проте не може, адже єдина версія його офіційної біографії не містить ні дат, ні конкретних посад, ні терміну перебування на них.

Прикро, що державне підприємство, яке днями підтвердило відповідність європейським сертифікаційним вимогам EASА (про що, до речі, УНН також написав, як завжди, неупереджено), керується у своїх комунікаціях з пресою “кращими” традиціями радянської цензури. Також прикро, що “Украерорух” вважає кризу на держпідприємстві індульгенцією від будь-якої критики. І тому стратегічне підприємство використовує проти журналістів УНН погрози судового позову. А авіакомпанії Sky up дозволили назбирати 40 млн грн боргу, перш ніж “рішуче” позиватися до суду

Здається, швидко й безстрашно “Украерорух” судиться виключно з власними співробітниками та журналістами.

Інформаційна агенція УНН готова відстоювати свою правоту в судовому порядку. Щобільше, УНН продовжить розповідати громадськості про діяльність важливого стратегічного ДП “Украерорух” та його керівництва. В інформаційній агенції впевнені, що основне надбання демократичного суспільства — це свобода слова, тому готові за неї боротися навіть із таким потужним гігантом як "Украерорух".

Зрештою, всі ми пам’ятаємо, за ким залишилась перемога у двобої велетня Голіафа з маленьким, але зухвалим Давидом.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$63.32
Bitcoin
$79,341.50
S&P 500
$5,260.94
Tesla
$250.48
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,179.86
Ethereum
$1,511.76