Украерорух підтвердив відповідність європейським сертифікаційним вимогам – EASА

“Крок за кроком активно працюємо над реалізацією Угоди між Урядом Словацької Республіки та Кабінетом Міністрів України про використання частини повітряного простору Словацької Республіки для забезпечення польотів у міжнародному аеропорту „Ужгород“. Успішне проходження аудиту європейського регулятора з безпеки польотів є обов’язковою умовою для надання українською стороною транскордонних послуг у частині повітряного простору Словацької Республіки для виконання польотів до/з Міжнародного аеропорту „Ужгород“. Наразі працюємо над технічними аспектами взаємодії зі словацькими колегами і найближчим часом будемо готові підписати Імплементаційні протоколи до Угоди”, — повідомив керівник Украероруху Андрій Ярмак.

Украерорух уперше пройшов сертифікацію EASA у 2018 році. Ця сертифікація була виконана як умова словацької сторони задля визначення Украероруху провайдером аеронавігаційних послуг у відповідній частині повітряного простору Словаччини, необхідної для виконання польотів за приладами до/з аеропорту “Ужгород”. Протягом двох років Украерорух підтримував поточну відповідність європейським сертифікаційним вимогам задля забезпечення умов для відновлення польотів на аеродромі “Ужгород”. Починаючи з жовтня 2020 року нагляд за безпекою польотів по відношенню до послуг Украероруху здійснює EASA.

Нагадаємо, у серпні цього року EASA опублікувала оновлений Інформаційний бюлетень з безпеки польотів EASA SIB 2015-16R3 (Safety Information Bulletin) щодо безпечного використання 6 маршрутів (L851, M856, M860, M854, M435, M861). Ці маршрути EASA рекомендує використовувати користувачам повітряного простору для планування польотів над Чорним морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху делегована Україні.