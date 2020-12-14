Украерорух підтвердив відповідність європейським сертифікаційним вимогам – EASА

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 131636 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 89822 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 87384 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 95812 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 116762 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 133434 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 217489 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 215423 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186036 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 175677 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
1м/с
94%
Популярнi новини

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 94043 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 38186 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 35046 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 135630 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 32246 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 131652 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 136919 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 269967 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 294732 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 378152 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 33188 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 25438 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 35931 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 39062 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 123792 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Украерорух підтвердив відповідність європейським сертифікаційним вимогам – EASА

Київ • УНН

 • 13221 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Украерорух 11 грудня отримав новий сертифікат Агентства Європейського Союзу з безпеки польотів (EASA), який підтверджує, що український провайдер послуг аеронавігаційного обслуговування відповідає оновленим європейським сертифікаційним вимогам, які набрали чинності в Європейському Союзі у січні 2020 року, передає УНН із посиланням на пресслужбу .

Украерорух підтвердив відповідність європейським сертифікаційним вимогам – EASА

“Крок за кроком активно працюємо над реалізацією Угоди між Урядом Словацької Республіки та Кабінетом Міністрів України про використання частини повітряного простору Словацької Республіки для забезпечення польотів у міжнародному аеропорту „Ужгород“. Успішне проходження аудиту європейського регулятора з безпеки польотів є обов’язковою умовою для надання українською стороною транскордонних послуг у частині повітряного простору Словацької Республіки для виконання польотів до/з Міжнародного аеропорту „Ужгород“. Наразі працюємо над технічними аспектами взаємодії зі словацькими колегами і найближчим часом будемо готові підписати Імплементаційні протоколи до Угоди”, — повідомив керівник Украероруху Андрій Ярмак.

Украерорух уперше пройшов сертифікацію EASA у 2018 році. Ця сертифікація була виконана як умова словацької сторони задля визначення Украероруху провайдером аеронавігаційних послуг у відповідній частині повітряного простору Словаччини, необхідної для виконання польотів за приладами до/з аеропорту “Ужгород”. Протягом двох років Украерорух підтримував поточну відповідність європейським сертифікаційним вимогам задля забезпечення умов для відновлення польотів на аеродромі “Ужгород”. Починаючи з жовтня 2020 року нагляд за безпекою польотів по відношенню до послуг Украероруху здійснює EASA.

Нагадаємо, у серпні цього року EASA опублікувала оновлений Інформаційний бюлетень з безпеки польотів EASA SIB 2015-16R3 (Safety Information Bulletin) щодо безпечного використання 6 маршрутів (L851, M856, M860, M854, M435, M861). Ці маршрути EASA рекомендує використовувати користувачам повітряного простору для планування польотів над Чорним морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху делегована Україні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$63.32
Bitcoin
$79,341.50
S&P 500
$5,260.94
Tesla
$250.48
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,179.86
Ethereum
$1,511.76