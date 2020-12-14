Украэрорух подтвердил соответствие европейским сертификационным требованиям - EASА

"Шаг за шагом активно работаем над реализацией Соглашения между Правительством Словацкой Республики и Кабинетом Министров Украины об использовании части воздушного пространства Словацкой Республики для обеспечения полетов в международном аэропорту "Ужгород". Успешное прохождение аудита европейского регулятора по безопасности полетов является обязательным условием для предоставления украинской стороной трансграничных услуг в части воздушного пространства Словацкой Республики для выполнения полетов в/из Международного аэропорта "Ужгород". Сейчас работаем над техническими аспектами взаимодействия со словацкими коллегами и в ближайшее время будем готовы подписать имплементационные протоколы к Соглашению", - сообщил руководитель Украэроруха Андрей Ярмак.

Украэрорух впервые прошел сертификацию EASA в 2018 году. Эта сертификация была выполнена как условие словацкой стороны для определения Украэроруха провайдером аэронавигационных услуг в соответствующей части воздушного пространства Словакии, необходимой для выполнения полетов по приборам в/из аэропорта "Ужгород". В течение двух лет Украэрорух поддерживал текущую соответствие европейским сертификационным требованиям для обеспечения условий для возобновления полетов на аэродроме "Ужгород". Начиная с октября 2020 года надзор за безопасностью полетов по отношению к услугам Украэроруха осуществляет EASA.

Напомним, в августе этого года EASA опубликовала обновленный Информационный бюллетень по безопасности полетов EASA SIB 2015-16R3 (Safety Information Bulletin) по безопасному использованию 6 маршрутов (L851, M856, M860, M854, M435, M861). Эти маршруты EASA рекомендует использовать пользователям воздушного пространства для планирования полетов над Черным морем, где ответственность за обслуживание воздушного движения делегирована Украины.