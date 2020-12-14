Украэрорух подтвердил соответствие европейским сертификационным требованиям - EASА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Украэрорух 11 декабря получил новый сертификат Агентства Европейского Союза по безопасности полетов (EASA), который подтверждает, что украинский провайдер услуг аэронавигационного обслуживания соответствует обновленным европейским сертификационным требованиям, вступившим в силу в Европейском Союзе в январе 2020 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу.
"Шаг за шагом активно работаем над реализацией Соглашения между Правительством Словацкой Республики и Кабинетом Министров Украины об использовании части воздушного пространства Словацкой Республики для обеспечения полетов в международном аэропорту "Ужгород". Успешное прохождение аудита европейского регулятора по безопасности полетов является обязательным условием для предоставления украинской стороной трансграничных услуг в части воздушного пространства Словацкой Республики для выполнения полетов в/из Международного аэропорта "Ужгород". Сейчас работаем над техническими аспектами взаимодействия со словацкими коллегами и в ближайшее время будем готовы подписать имплементационные протоколы к Соглашению", - сообщил руководитель Украэроруха Андрей Ярмак.
Украэрорух впервые прошел сертификацию EASA в 2018 году. Эта сертификация была выполнена как условие словацкой стороны для определения Украэроруха провайдером аэронавигационных услуг в соответствующей части воздушного пространства Словакии, необходимой для выполнения полетов по приборам в/из аэропорта "Ужгород". В течение двух лет Украэрорух поддерживал текущую соответствие европейским сертификационным требованиям для обеспечения условий для возобновления полетов на аэродроме "Ужгород". Начиная с октября 2020 года надзор за безопасностью полетов по отношению к услугам Украэроруха осуществляет EASA.
Напомним, в августе этого года EASA опубликовала обновленный Информационный бюллетень по безопасности полетов EASA SIB 2015-16R3 (Safety Information Bulletin) по безопасному использованию 6 маршрутов (L851, M856, M860, M854, M435, M861). Эти маршруты EASA рекомендует использовать пользователям воздушного пространства для планирования полетов над Черным морем, где ответственность за обслуживание воздушного движения делегирована Украины.