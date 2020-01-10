Центровой Лень оформил шестой дабл-дабл в сезоне
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Центровой сборной Украины провел мощный поединок в НБА с участием его "Атланты" и "Хьюстон Рокетс", передает корреспондент УНН.
В первой четверти Лень добавил сверху в корзину мяч после недостатки партнера, а также отметился попаданием из-под корзины.
Также украинец результативно сыграл заключительную 12-минутку в которой оформил аллей-уп, забросил мяч с фолом полученным лидером "Рокетс" Харден, и был точен при пробитии штрафных. Однако его коллектив потерпел поражение 115:122.
Наш бигмен сыграл 23 минуты, набрав 14 очков (5/8 двухочковых, 0/2 трехочковых, 4/5 штрафных), сделав 10 подборов - дабл-дабл. Также добавил 1 блок-шот при 1 потере и 4 персональных замечаниях.
Стоит отметить, что Лень является лучшим в истории украинцем в НБА по количеству подборов (2800) - опережает Виталия Потапенко на 75 подборов, первым за блок-шотами (442), и вторым по результативности - 3597 очков против 3995 у Потапенко.