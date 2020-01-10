Центровий Лень оформив шостий дабл-дабл у сезоні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Центровий збірної України провів потужний поєдинок в НБА за участі його "Атланти" та "Х'юстон Рокетс", передає кореспондент УНН.
У першій чверті Лень додав згори у кошик м'яч після хиби партнера, а також відзначився влучанням з-під кошика.
Також українець результативно відіграв заключну 12-хвилинку в якій оформив алей-уп, закинув м'яч з фолом отриманим лідером "Рокетс" Харденом, та був влучним при пробитті штрафних. Проте його колектив зазнав поразки 115:122.
Наш бігмен відіграв 23 хвилини, набравши 14 очок (5/8 двоочкових, 0/2 триочкових, 4/5 штрафних), зробивши 10 підбирань – дабл-дабл. Також додав 1 блок-шот при 1 втраті і 4 персональних зауваженнях.
Варто відзначити, що Лень є кращим в історії українців в НБА за кількістю підбирань (2800) – випереджає Віталія Потапенка на 75 підбирань, першим за блок-шотами (442), і другим за результативністю – 3597 очок проти 3995 у Потапенко.