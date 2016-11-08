Центр скорой помощи для животных планируют создать в Тернополе

Несмотря на жесткое противостояние отдельных чиновников Тернопольского городского совета - представителей управлений экономики и ЖКХ, наш проект по созданию Центра скорой помощи и комплексной диагностики для животных "Хатико" выстоял и был принят. Нам нужна ваша помощь в голосовании, а оно не простое. Теперь от вас зависит, появится ли такая нужная нам ветеринарная диагностическая база. Хочется, чтобы мы, тернопольская община, не плелись в хвосте, а попали со временем в число лидеров в Украине по качественному оказанию ветеринарной помощи друзьям нашим меньшим, в том числе и беспризорным", - пишет Е.Дейнека.

Реализовывать проекты "Общественный бюджет Тернополя" будут в 2017 году.

Голосование о целесообразности создания Центра "Хатико" продлится до 21 ноября. Победителей будут определять до 1 декабря.