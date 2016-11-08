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15 марта, 19:03 • 113212 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 160815 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134436 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127185 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110951 просмотра

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15 марта, 11:23 • 104539 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100829 просмотра

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Центр скорой помощи для животных планируют создать в Тернополе

Центр скорой помощи для животных планируют создать в Тернополе

Киев • УНН

 • 8506 просмотра

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 ноября. УНН. В рамках проекта "Общественный бюджет Тернополя", общественные активисты предложили создать в городе проект скорой помощи и комплексной диагностики для животных "Хатико". Об этом сообщает на своей странице в Facebook общественная активистка Елена Дейнека, передает корреспондент УНН.

Несмотря на жесткое противостояние отдельных чиновников Тернопольского городского совета - представителей управлений экономики и ЖКХ, наш проект по созданию Центра скорой помощи и комплексной диагностики для животных "Хатико" выстоял и был принят. Нам нужна ваша помощь в голосовании, а оно не простое. Теперь от вас зависит, появится ли такая нужная нам ветеринарная диагностическая база. Хочется, чтобы мы, тернопольская община, не плелись в хвосте, а попали со временем в число лидеров в Украине по качественному оказанию ветеринарной помощи друзьям нашим меньшим, в том числе и беспризорным", - пишет Е.Дейнека.

Реализовывать проекты "Общественный бюджет Тернополя" будут в 2017 году.

Голосование о целесообразности создания Центра "Хатико" продлится до 21 ноября. Победителей будут определять до 1 декабря.

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