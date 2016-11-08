Центр швидкої допомоги для тварин планують створити у Тернополі

Не зважаючи на жорстке протистояння окремих чиновників Тернопільської міської ради — представників управлінь економіки та ЖКГ, наш проект із створення Центру швидкої допомоги та комплексної діагностики для тварин “Хатіко” вистояв і дістав ухвалення. Нам потрібна ваша допомога у голосуванні, а воно не просте. Тепер від вас залежить, чи з’явиться така потрібна нам ветеринарна діагностична база. Хочеться, щоб ми, тернопільська громада, не пасли задніх, а потрапили згодом у число лідерів в Україні із якісного надання ветеринарної допомоги друзям нашим меншим, в тому числі і безпритульним“, — пише тернополянка.

Реалізовуватимуть проекти “Громадський бюджет Тернополя” у 2017 році.

Голосування щодо доцільності створення Центру “Хатіко” триватиме до 21 листопада. Переможців визначатимуть до 1-го грудня.