Центр Киева стоит в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. По состоянию на 8:40 на дорогах Киева заметно значительное усложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, движение затруднено на улице Николая Гринченко, проспекте Валерия Лобановского, проспекте Воздухофлотском, проспекте Победы, бульваре Тараса Шевченко, Петровской аллее, Набережном шоссе, улице Большой Васильковской, проспекте Степана Бандеры, улице Шелковичной, улице Кирилловской, Кольцевой дороге.
На левом берегу движение затруднено на Харьковском шоссе, проспекте Николая Бажана, бульваре Перова, улице Миропольской, улице Григория Ващенко, Броварским проспектом.
Также затруднено движение на всех мостах: мосту Метро, Дарницком мосту, Северном и Южном мостах.
Напомним, в Украине 19 декабря ожидается погода без осадков, температура воздуха днем достигнет местами 13 градусов тепла.