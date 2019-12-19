Центр Києва стоїть у заторах

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Станом на 8:40 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Так, рух ускладнено на вулиці Миколи Грінченка, проспекті Валерія Лобановського, проспекті Повітрофлотському, проспекті Перемоги, бульварі Тараса Шевченка, Петрівській алеї, Набережному шосе, вулиці Великій Васильківській, проспекті Степана Бандери, вулиці Шовковичній, вулиці Кирилівській, Кільцевій дорозі.

На лівому березі рух ускладнений на Харківському шосе, проспекті Миколи Бажана, бульварі Перова, вулиці Миропільській, вулиці Григорія Ващенка, Броварським проспектом.

Також ускладнений рух на всіх мостах: мосту Метро, Дарницькому мосту, Північному та Південному мостах.

Нагадаємо, в Україні 19 грудня очікується погода без опадів, температура повітря вдень сягатиме місцями 13 градусів тепла. 

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