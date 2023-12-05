Центр Херсона под вражеским ударом - ОВА
Киев • УНН
Российские войска обстреливают центр Херсона
Центр Херсона находится под ударом российских войск, сообщил во вторник утром глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
российская армия обстреливает центр Херсона. Оставайтесь в укрытиях!
Напомним
В Херсонской области из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 - получили ранения за сутки.
Центр Херсона под вражеским ударом - ОВА
Российские войска обстреливают центр Херсона.
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