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Центр Херсона под вражеским ударом - ОВА

Киев  •  УНН

05 декабрь 2023, 07:09  •  21810 просмотра

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Российские войска обстреливают центр Херсона

Центр Херсона находится под ударом российских войск, сообщил во вторник утром глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

российская армия обстреливает центр Херсона. Оставайтесь в укрытиях!

- написал Прокудин в Telegram.

Напомним

В Херсонской области из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 - получили ранения за сутки.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Российские войска обстреливают центр Херсона.

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