Цена биткоина упала до 59 тыс. долларов после крупного перевода токенов

Биткойн подешевел в среду, продолжив резкий спад по сравнению с предыдущей сессией после того, как перемещение большого объема токенов на популярную биржу подорвало настроения из-за перспективы большой продажи.

Пишет УНН со ссылкой на Investing.

Крупнейшая криптовалюта в мире, биткойн, резко упала во вторник, неожиданно прекратив свой недавний рост и снизившись ниже важного уровня в 60 000 долларов. Вместе с биткойном упали и цены на другие криптовалюты.

Биткойн снизился на 5,8%, достигнув $59 481,0 долларов.

Опасения рынка возросли после сообщений о переводе биткойнов на сумму 1,88 миллиарда долларов. По данным Whale Alert, сервиса в X, который отслеживает крупные крипто-транзакции, около 30 000 биткойнов, эквивалентных 1,88 миллиарда долларов по текущему курсу, были переведены из холодного кошелька на криптобиржу Binance во вторник.

Хотя позже было выяснено, что это был внутренний перевод между кошельками Binance, новость все равно вызвала у трейдеров опасения продажи, поскольку большое количество биткойнов оказалось на бирже. Обычно мобилизация токенов на биржах сигнализирует о возможной продаже, хотя не всегда это происходит.

Сообщение об этом переводе повысило давление на продажу биткойнов, которые уже теряли свои позиции после уменьшения исходного роста. По данным блокчейн-исследовательской фирмы Glassnode, чистый приток капитала в биткойн «значительно охладел» за последние месяцы, что способствовало стабилизации цены токена в пределах 50 000-60 000 долларов США.

В отчете также указано, что оптимизм инвесторов в отношении запуска спотовых биржевых фондов на основе биткойна снизился, а рынок достиг определенного равновесия между прибыльными и убыточными позициями инвесторов.

Однако спекулятивная активность вокруг биткойна резко упала в последние месяцы, что оставляет спотовый рынок основным драйвером цен в ближайшей перспективе. Glassnode предупреждает, что периоды снижения спекулятивной активности обычно предшествуют «повышению волатильности», что может указывать на резкие колебания цены биткойна в ближайшие недели.

После достижения рекордного максимума в марте биткойн оставался в узком торговом диапазоне, поскольку объемы торгов стабильно снижались на фоне падения интереса розничных инвесторов.

Цены на другие криптовалюты также упали вместе с биткойном на фоне отсутствия позитивных сигналов для рынка. Вторая по величине криптовалюта, эфир, снизилась на 8,6% до $2464,30, а XRP, SOL и ADA упали на 4-5%. MATIC потерял 10,4%, тогда как мем-токен DOGE упал на 6,7%.

Напомним,

В прошлый раз цена биткойна упала до 59 тысяч долларов из-за, Mt Gox, компания, как оказалось, мобилизовала токены на сумму около 2 млрд долларов, что вызвало беспокойство относительно новых распространений с недействующей криптобиржи.