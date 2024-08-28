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Ціна біткоїна впала до 59 тис. доларів після великого переказу токенів

Ціна біткоїна впала до 59 тис. доларів після великого переказу токенів

Київ • УНН

 • 18197 перегляди

Ціна біткоїна знизилася до $59 481 після переказу 30 000 BTC на біржу Binance. Це викликало побоювання щодо можливого великого продажу, хоча пізніше з'ясувалося, що це був внутрішній переказ Binance.

Біткойн подешевшав у середу, продовживши різкий спад порівняно з попередньою сесією після того, як переміщення великого обсягу токенів на популярну біржу підірвало настрої через перспективу великого продажу.

Пише УНН з посиланням на Investing.

Найбільша криптовалюта у світі, біткойн, різко впала у вівторок, несподівано припинивши своє недавнє зростання і знизившись нижче важливого рівня в 60 000 доларів. Разом із біткойном впали й ціни на інші криптовалюти. 

Біткойн знизився на 5,8%, досягнувши $59 481,0 доларів.

Побоювання ринку зросли після повідомлень про переказ біткойнів на суму 1,88 мільярда доларів. За даними Whale Alert, сервісу в X, який відстежує великі крипто-транзакції, близько 30 000 біткойнів, еквівалентних 1,88 мільярда доларів за поточним курсом, були переведені з холодного гаманця на криптобіржу Binance у вівторок. 

Хоча пізніше було з'ясовано, що це був внутрішній переказ між гаманцями Binance, новина все одно викликала у трейдерів побоювання продажу, оскільки велика кількість біткойнів опинилася на біржі. Зазвичай мобілізація токенів на біржах сигналізує про можливий продаж, хоча не завжди це відбувається.

Повідомлення про цей переказ підвищило тиск на продаж біткойнів, які вже втрачали свої позиції після зменшення вихідного зростання.За даними блокчейн-дослідницької фірми Glassnode, чистий приплив капіталу в біткойн "значно охолов" за останні місяці, що сприяло стабілізації ціни токена в межах 50 000-60 000 доларів США. 

У звіті також зазначено, що оптимізм інвесторів щодо запуску спотових біржових фондів на основі біткойна знизився, а ринок досяг певної рівноваги між прибутковими і збитковими позиціями інвесторів.

Однак спекулятивна активність навколо біткойнів різко впала в останні місяці, що залишає спотовий ринок основним драйвером цін у найближчій перспективі. Glassnode попереджає, що періоди зниження спекулятивної активності зазвичай передують "підвищенню волатильності", що може вказувати на різкі коливання ціни біткойна в найближчі тижні. 

Після досягнення рекордного максимуму в березні біткойн залишався у вузькому торговому діапазоні, оскільки обсяги торгів стабільно знижувалися на фоні падіння інтересу роздрібних інвесторів. 

Ціни на інші криптовалюти також впали разом із біткойном на тлі відсутності позитивних сигналів для ринку. Друга за величиною криптовалюта, ефір, знизилася на 8,6% до $2464,30, а XRP, SOL і ADA впали на 4-5%. MATIC втратив 10,4%, тоді як мем-токен DOGE впав на 6,7%.

Нагадаємо

 Минулого разу ціна біткойна впала до 59 тисяч доларів через, Mt Gox, компанія, як виявилося, мобілізувала токени на суму близько 2 млрд доларів, що викликало занепокоєння щодо нових розповсюджень із недіючої криптобіржі. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ЕкономікаТехнології

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