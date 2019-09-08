Цемах от сделки со следствием отказался – экс-генпрокурор
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Фигурант дела о сбитом над Донбассом Boeing рейса MH17 Владимир Цемах от сделки со следствием отказался. Об этом сообщил бывший генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Допрос Цемах состоялся. От сделки со следствием он отказался", - написал Луценко.
Экс-генпрокурор также сообщил, что имел несколько разговоров о Цемахе с нидерландскими коллегами из Международной следственной группы, а также с Президентом и его командой.
"Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положения Конституции. Судить его голландцы смогут так же, как с марта 2020 будут судить первых 4 подозреваемых - заочно", - добавил Луценко.
Напомним, Нидерланды требуют от России выдачи Цемаха.