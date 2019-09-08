Цемах від угоди зі слідством відмовився – ексгенпрокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Фігурант справи про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17 Володимир Цемах від угоди зі слідством відмовився. Про це повідомив колишній генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Допит Цемаха відбувся. Від угоди зі слідством він відмовився", - написав Луценко.
Ексгенпрокурор також повідомив, що мав декілька розмов про Цемаха з нідерландськими колегами з Міжнародної слідчої групи, а також із Президентом та його командою.
"Видати його Нідерландам ми не маємо права через положення Конституції. Судити його голландці зможуть так само, як з березня 2020 судитимуть перших 4 підозрюваних – заочно", - додав Луценко.
Нагадаємо, Нідерланди вимагають від Росії видачі Цемаха.