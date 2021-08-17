"Это не главное": глава Харькова отказался называть бюджет реконструкции зоопарка, который, по некоторым оценкам, уже перевалил за миллиард
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. И.о. мэра Харькова Игорь Терехов уклонился от ответа на вопрос об окончательной сумме расходов на реконструкцию городского зоопарка, сообщает УНН со ссылкой на "Суспільне".
“Сегодня мы не можем говорить о стоимости. Это не самое главное, не все измеряется деньгами. Все измеряется эмоциями, настроениями людей”, — сказал Терехов журналистам издания.
По подсчетам общественной организации “Харьковский антикоррупционный центр”, стоимость реконструкции достигла уже 1,5 млрд грн.
В 2016 году тогда еще заместитель главы Харькова Игорь Терехов заявлял, что для реконструкции зоопарка кредитные средства привлекаться не будут, а все работы будут за счет местного бюджета. Но уже во второй раз город берет заимствования в миллиард гривен, часть из которых использует на зоопарк.
Открытие зоопарка ожидается 23 августа.
К слову
25 октября 2020 года харьковчане большинством избрали Геннадия Кернеса мэром города. Однако на тот момент он, по официальным данным, находился за границей на лечении и даже городским головой был назначен без принятия присяги.
Последний раз Кернеса на публике видели в августе, до даты проведения выборов, а 17 декабря стало известно о его смерти.
Игорь Терехов сменил Кернеса в должности и стал и.о. городского головы на основании представления, к которому якобы была добавлена электронная подпись Кернеса.
Согласно закону, в случае смерти городского головы досрочные выборы назначаются парламентом. Выборы городского головы Харькова по решению Верховной Рады назначены на 31 октября 2021 года.
Социологи уже начали замерять рейтинги вероятных кандидатов, среди которых Игорь Терехов, Михаил Добкин, Юлия Светличная, Евгений Мураев, Александр Фельдман.