"Це не головне": очільник Харкова відмовився називати бюджет реконструкції зоопарку, який, за деякими оцінками, вже перевалив за мільярд

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. В.о. мера Харкова Ігор Терехов ухилився від відповіді на запитання про остаточну суму витрат на реконструкцію міського зоопарку, повідомляє УНН з посиланням на "Суспільне".

"Сьогодні ми не можемо говорити про вартість. Це не найголовніше, не все вимірюється грошима. Усе вимірюється емоціями, настроями людей", - сказав Терехов журналістам видання.

За підрахунками громадської організації "Харківський антикорупційний центр", вартість реконструкції досягла вже 1,5 млрд грн.

У 2016 році тоді ще заступник голови Харкова Ігор Терехов заявляв, що для реконструкції зоопарку кредитні кошти залучатися не будуть, а всі роботи будуть за рахунок місцевого бюджету. Але вже вдруге місто бере запозичення в мільярд гривень, частину з яких використовує на зоопарк.

Відкриття зоопарку очікується 23 серпня.

До слова

25 жовтня 2020 року харків’яни більшістю обрали Геннадія Кернеса мером міста. Однак на той момент він, за офіційними даними, перебував за кордоном на лікуванні і навіть міським головою його призначили без прийняття присяги.

Востаннє Кернеса на публіці бачили в серпні, до дати проведення виборів, а 17 грудня стало відомо про його смерть.

Ігор Терехов змінив Кернеса на посаді і став в.о. міського голови на підставі подання, до якого нібито був доданий електронний підпис Кернеса.

Відповідно до закону, у разі смерті міського голови дострокові вибори призначаються парламентом. Вибори міського голови Харкова за рішенням Верховної Ради призначені на 31 жовтня 2021 року.

Соціологи вже почали заміряти рейтинги ймовірних кандидатів, серед яких Ігор Терехов, Михайло Добкін, Юлія Світлична, Євген Мураєв, Олександр Фельдман.

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