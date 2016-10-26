Это хорошо, что Россию "зацепили" наши намерения развивать уранодобычу - И.Насалик

"Это очень хорошо, что Россию это задело. Задело их после того, как мы подписали меморандум с казахской стороной о создании совместного СП (совместного предприятия, - ред.) по добыче урановой руды на территории Украины. Вот их и задело. Их все будет цеплять - и строительство хранилища отработанного ядерного топлива, которого не было - и сейчас начались работы.

В конце 2017 года в начале 2018 оно (хранилище, - ред.) уже будет действовать. До этого мы только в Россию могли отправлять отработанное ядерное топливо, теперь мы делаем это все дома. Их будет также волновать вопрос, что мы диверсифицировали поставку твэлов и 40%, на сегодня мы можем поставлять от Westinghouse. Также 5-й запорожский блок уже запущен и активно работает на "вестингхауском" ядерном горючем. Конечно, когда мы выходим из поля зрения РФ — всегда их это будет раздражать", - отметил министр.

По словам И.Насалика, позиция Премьер-министра Украины заключается в том, чтобы развивать это направление и диверсифицировать ядерную промышленность.

"Поэтому при поддержке Премьера и работы министерства, я думаю, что кто бы, что не блокировал - мы все равно придем к своей конечной цели", - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал УНН, России не понравились намерения Украины наращивать объемы добычи урана.

Также напомним, по словам И.Насалика, частный инвестор позволит Украине нарастить добычу урана.

Чтобы привлечь такого инвестора, по мнению экспертов, Украине следует упростить процедуру выдачи лицензий на исследования урановых месторождений.

Как известно, несмотря на значительные залежи урана, Украина лишь на треть обеспечивает свою потребность в этом сырье. Остальное - покупает, и в основном - в РФ.