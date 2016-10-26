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Це добре, що Росію "зачепили" наші наміри розвивати урановидобуток - І.Насалик

Це добре, що Росію "зачепили" наші наміри розвивати урановидобуток - І.Насалик

Київ • УНН

 • 11317 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Позиція Прем'єр-міністра України чітка та полягає у тому, що ми повинні розвивати власне урановидобування та ядерну промисловість в цілому. Томі, негативна реакції РФ з цього приводу, лише доказ, що ми виходимо з їх поля зору в цій галузі. Про це УНН заявив міністра енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, коментуючи так, що Росії не сподобалися наміри України нарощувати об’єми видобутку власного урану.

“Це дуже добре, що Росію це зачепило. Зачепило їх після того, як ми підписали меморандум із казахською стороною про створення спільного СП (спільного підприємства, — ред.) по видобутку уранової руди на території України. Оце їх і зачепило. Їх все буде чіпляти — і будівництво сховища відпрацьованого ядерного пального, якого не було — і зараз розпочалися роботи.

В кінці 2017 на початку 2018 року воно (сховище, — ред.) вже ввійде в дію. До цього ми тільки в Росію могли відправляти відпрацьоване ядерне пальне, тепер ми робимо це все вдома. Їх буде також хвилювати питання що ми диверсифікували поставку твелів і 40%, на сьогодні, ми можемо поставляти від Westinghouse. Також п’ятий запорізький блок уже запущений і активно працює на "вестінгхауському" ядерному пальному. Звичайно, коли ми виходимо із поля зору РФ — завжди їх це буде дратувати”, — зазначив міністр.

За словами І.Насалика, позиція Прем’єр-міністра України полягає у тому, аби розвивати цей напрямок і диверсифікувати ядерну промисловість.

“Тому за підтримки прем’єра і роботи міністерства, я думаю, що хто б, що не блокував — ми все одно прийдемо до своєї кінцевої цілі”, — наголосив він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, Росії не сподобалися наміри України нарощувати об’єми видобутку урану.

Також нагадаємо, словами І.Насалика, приватний інвестор дозволить Україні наростити власний видобуток урану.

Аби залучити такого інвестора, на переконання експертів, Україні варто спростити процедуру видачі ліцензій на дослідження уранових родовищ.

Як відомо, незважаючи на значні поклади урану, Україна лише на третину забезпечує свою потребу у цій сировині. Решту — купує, і переважно — в РФ

Українські Національні Новини

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