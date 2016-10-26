Це добре, що Росію "зачепили" наші наміри розвивати урановидобуток - І.Насалик

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Позиція Прем'єр-міністра України чітка та полягає у тому, що ми повинні розвивати власне урановидобування та ядерну промисловість в цілому. Томі, негативна реакції РФ з цього приводу, лише доказ, що ми виходимо з їх поля зору в цій галузі. Про це УНН заявив міністра енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, коментуючи так, що Росії не сподобалися наміри України нарощувати об’єми видобутку власного урану.