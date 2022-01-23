Это действительно очень болезненные вещи: Кулеба заявил, что Украине известны ключевые элементы санкционного пакета США в случае наступления России

КИЕВ. 23 января. УНН. Позиция Белого дома по защите Украины в случае полномасштабного вторжения России является очень четкой и не может зависеть от объема самого вторжения. Это действительно очень болезненные вещи. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода, передает УНН.