Нагадав про наслідки вторгнення для Росії: Байден обговорив ситуацію навколо України зі своїми помічниками
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Президент США Джо Байден провів нараду з представниками адміністрації, які відповідають за питання національної безпеки, та обговорив із ними ситуацію навколо України. Про це повідомиляє Білий Дім у Twitter, передає УНН.
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“Сьогодні президент Байден зустрівся зі своєю командою національної безпеки, щоб обговорити агресивні дії Росії, що продовжуються, щодо України. Він підтвердив, що якщо Росія продовжить вторгнення в Україну, Сполучені Штати завдадуть швидких і серйозних наслідків Росії разом із нашими союзниками та партнерами”, — йдеться в повідомленні.
Контекст
Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомляв, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляє, що чисельність російських військ на кордоні з Україною останніми тижнями залишалася стабільною, проте президент РФ Володимир Путін почав робити кроки з перекидання на місця військових вертольотів.
Головна вимога Путіна полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.