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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Це дійсно дуже болісні речі: Кулеба заявив, що Україні відомі ключові елементи санкційного пакету США у разі наступу Росії

Це дійсно дуже болісні речі: Кулеба заявив, що Україні відомі ключові елементи санкційного пакету США у разі наступу Росії

Київ • УНН

 • 17509 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Позиція Білого дому щодо захисту України у випадку повномасштабного вторгнення Росії є дуже чіткою та не може залежати від обсягу самого вторгнення. Це дійсно дуже болісні речі. На цьому наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.

Цитата

“Україні відомі ключові елементи санкційного пакету. Але в дипломатії є правило: ніщо не є погодженим, поки все не погоджено. Тому зараз немає сенсу про це говорити. З того, що є на столі, що є на переговорах — це дійсно болісні для Російської Федерації речі. Дуже болісні”, — наголосив міністр.

Деталі

Він додав, що “будь-яке вторгнення, будь-якого обсягу” повинне отримати відповідь, інакше це заохотить Росію до подальшої агресії.

“Стати на шлях співмірювання розміру вторгнення до розміру відповіді — це абсолютно хибний шлях. І якщо Росія зараз відчує, що подібні розмови ведуться, то це лише заохотить її до подальших агресивних дій. Але я хочу запевнити вас, що подібні підходи не є на столі, вони не є на порядку денному. І дуже чітка позиція пролунала і з Білого дому, і від держсекретаря про те, що будь-яке вторгнення означатиме ціну для Російської Федерації” — каже Кулеба.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Байден обговорив ситуацію навколо України зі своїми помічниками

Раніше президент США Джо Байден наголосив, що Росія заплатить високу ціну у випадку повномасштабного вторгнення до України. При цьому він зауважив, що у випадку “невеликого вторгнення” обсяг санкцій необхідно буде узгодити. Речниця Ради нацбезпеки адміністрації Байдена Емілі Хорн пояснила опісля, що під “невеликим вторгненням” президент мав на увазі можливі кібератаки та інші не- або напіввійськові дії Росії.

Офіційні заяви з боку США та інших країн Заходу на підтримку України лунають на тлі загрози можливого вторгнення Росії, котра уже кілька місяців накопичує свої війська біля спільних із Україною кордонів. Підготовку до повномасштабного наступу Росія заперечує.

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