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ЦАХАЛ захватил крепость ХАМАС в Джабалии и ликвидировал 50 террористов

Киев • УНН

 • 70832 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Армия обороны Израиля сообщает, что сухопутные войска взяли под контроль «военную крепость» ХАМАС в северной части сектора Газа и убили около 50 террористов во время сегодняшней операции. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.

ЦАХАЛ захватил крепость ХАМАС в Джабалии и ликвидировал 50 террористов

Детали

ЦАХАЛ говорит, что пехотные силы и танки, возглавляемые бригадой Гивати, захватили комплекс в западной Джабалии, используемый батальоном Джабалия ХАМАС.

Комплекс включает туннели и ракетные пусковые позиции, а также места хранения оружия, сообщает ЦАХАЛ.

Израильские войска столкнулись с ХАМАС на территории комплекса, убив «многочисленных» террористов, а ВВС нанесли удары по объектам и другим оперативникам в этом районе.

После захвата места войска нашли, а затем уничтожили входы в туннели и вооружение.

Напомним

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что недавно убила командира центрального батальона Джабалия ХАМАС Ибрагима Биари во время авиаудара в секторе Газа.






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