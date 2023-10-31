ЦАХАЛ захватил крепость ХАМАС в Джабалии и ликвидировал 50 террористов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Армия обороны Израиля сообщает, что сухопутные войска взяли под контроль «военную крепость» ХАМАС в северной части сектора Газа и убили около 50 террористов во время сегодняшней операции. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.
Детали
ЦАХАЛ говорит, что пехотные силы и танки, возглавляемые бригадой Гивати, захватили комплекс в западной Джабалии, используемый батальоном Джабалия ХАМАС.
Комплекс включает туннели и ракетные пусковые позиции, а также места хранения оружия, сообщает ЦАХАЛ.
Израильские войска столкнулись с ХАМАС на территории комплекса, убив «многочисленных» террористов, а ВВС нанесли удары по объектам и другим оперативникам в этом районе.
После захвата места войска нашли, а затем уничтожили входы в туннели и вооружение.
Напомним
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что недавно убила командира центрального батальона Джабалия ХАМАС Ибрагима Биари во время авиаудара в секторе Газа.