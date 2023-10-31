ЦАХАЛ захопив фортецю ХАМАС у Джабалії та ліквідував 50 терористів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що сухопутні війська взяли під контроль «військову фортецю» ХАМАС у північній частині сектора Газа та вбили близько 50 терористів під час сьогоднішньої операції. Про це пише The Times of Israel, передає УНН.
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ЦАХАЛ каже, що піхотні сили та танки, очолювані бригадою Гіваті, захопили комплекс у західній Джабалії, який використовується батальйоном Джабалія ХАМАС.
Комплекс включає тунелі та ракетні пускові позиції, а також місця зберігання зброї, повідомляє ЦАХАЛ.
Ізраїльські війська зіткнулися з ХАМАС на території комплексу, убивши «численних» терористів, а ВПС завдали ударів по об’єктах та іншим оперативникам у цьому районі.
Після захоплення місця війська знайшли, а потім знищили входи в тунелі та озброєння.
Нагадаємо
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що нещодавно вбила командира центрального батальйону Джабалія ХАМАС Ібрагіма Біарі під час авіаудару в секторі Газа.