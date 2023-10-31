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The Guardian

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ЦАХАЛ захопив фортецю ХАМАС у Джабалії та ліквідував 50 терористів

Київ • УНН

 • 70832 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що сухопутні війська взяли під контроль «військову фортецю» ХАМАС у північній частині сектора Газа та вбили близько 50 терористів під час сьогоднішньої операції. Про це пише The Times of Israel, передає УНН.

ЦАХАЛ захопив фортецю ХАМАС у Джабалії та ліквідував 50 терористів

Деталі

ЦАХАЛ каже, що піхотні сили та танки, очолювані бригадою Гіваті, захопили комплекс у західній Джабалії, який використовується батальйоном Джабалія ХАМАС.

Комплекс включає тунелі та ракетні пускові позиції, а також місця зберігання зброї, повідомляє ЦАХАЛ.

Ізраїльські війська зіткнулися з ХАМАС на території комплексу, убивши «численних» терористів, а ВПС завдали ударів по об’єктах та іншим оперативникам у цьому районі.

Після захоплення місця війська знайшли, а потім знищили входи в тунелі та озброєння.

Нагадаємо

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що нещодавно вбила командира центрального батальйону Джабалія ХАМАС Ібрагіма Біарі під час авіаудару в секторі Газа.






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