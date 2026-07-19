Trump Media предлагает трейдерам и инвесторам более быстрый доступ к постам Трампа за $100 000

Компания Trump Media & Technology Group обсуждала возможность взимать с трейдеров и инвесторов до 100 000 долларов в месяц за более быстрый доступ к публикациям президента США Дональда Трампа на его платформе Truth Social, передает УНН со ссылкой на The Financial Times.

Детали

По словам источников, знакомых с ситуацией, Trump Media & Technology Group назвала шестизначную сумму в месяц во время переговоров с потенциальными покупателями сервиса данных Truth API.

Фирмы, занимающиеся проприетарными торговыми операциями, и хедж-фонды платят огромные суммы за сверхбыстрые потоки данных, потому что каждая миллисекунда имеет значение при реагировании на новости, влияющие на рынок. Трамп часто делает важные заявления на Truth Social, которые вызывают огромные колебания на мировых рынках.

Объявление о продукте API в четверг вызвало негативную реакцию на Уолл-стрит, поскольку трейдеры и инвесторы восприняли перспективу платить компании, связанной с президентом, за информацию, влияющую на рынок.

"Люди будут платить, потому что должны", — сказал руководитель хедж-фонда. "Если вы отстаете от этих новостей, вас раздавят".

Компания TMTG, контрольный пакет акций которой принадлежит семье Трампа, контролирует Truth Social. Компания не сразу ответила на многочисленные запросы о комментариях.

Добавим

Издание отмечает, что Трамп и его сыновья накопили огромные состояния с момента его возвращения на должность в прошлом году, включая торговлю активами и отраслями, которые поддерживает и продвигает президент. Ранее в этом месяце финансовые декларации Трампа показали, что он заработал более 2 миллиардов долларов в 2025 году, в основном от криптовалютных предприятий.

Имея 12,9 миллиона подписчиков на Truth Social, президент часто публикует обновления по важнейшим вопросам текущих дел, включая войну с Ираном и другие геополитические события, которые регулярно влияют на финансовые рынки.

Незадолго до того, как администрация Трампа приостановила ряд тарифов против стран мира в прошлом году, Трамп опубликовал в своей учетной записи Truth Social, что это "прекрасное время для покупок". Вскоре после этого индекс S&P 500 вырос на 9,5 процента, что стало историческим однодневным движением для индекса.

Он также рекламировал отдельные акции, хваля такие компании, как Nvidia и Apple, и подпитывая рост цен на их акции. Совсем недавно, после начала войны с Ираном, 23 марта Трамп опубликовал, что состоялись "очень хорошие и продуктивные переговоры с Ираном", что привело к резкому падению цен на нефть.

СМИ подчеркивает, что давление по покупке более быстрого доступа к этим публикациям возрастет, если трейдеры и хедж-фонды начнут покупать новый канал, поскольку фирмы опасаются, что конкуренты могут получить преимущество над ними, хотя не каждому финансовому учреждению понадобится доступ к быстрым и машиночитаемым данным для своих стратегий.

Платформы социальных сетей, такие как X, также предлагают каналы данных алгоритмическим трейдерам через финансовые терминалы, такие как Bloomberg. TMTG ожидает, что канал будет обеспечивать охват 24 часа в сутки и семь дней в неделю.

Широкая общественность не заметит разницы в скорости между Truth API и обновлениями на самом Truth Social, поскольку Truth API предоставит преимущество в "миллисекунды" клиентам канала.

"Миллисекунды — это большое дело в этом мире, фирмы высокочастотной торговли и систематические квантовые хедж-фонды точно захотят этот продукт", — сказал исполнительный директор американской компании рыночной инфраструктуры.