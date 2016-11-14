Три преступника ограбили музей-заповедник им. Н.В.Гоголя в Полтавской области
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Вчера, 13 ноября, трое мужчин ограбили Национальный музей-заповедник им. Н.В.Гоголя в Полтавской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Полтавской области.
Так, 13 ноября, около 3:30 на 45-летнего охранника, который осуществлял обход территории напали трое мужчин в масках.
Нападавшие повалили охранника на землю, нанесли телесные повреждения и связали. Далее злоумышленники проникли в помещение, откуда забрали 6 книг, из которых одна восемнадцатого века, а 5 девятнадцатого века; 1 акварельный портрет и карикатуру (факсимиле). После совершенного неизвестные скрылись на автомобиле.
В полицию охранник сообщил информацию о грабеже сразу, как только сумел освободиться.
По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбойное нападение, соединенное с проникновением в жилище или иное помещение).
За содеянное законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.