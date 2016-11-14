Троє злочинців пограбували музей-заповідник ім. М.В.Гоголя на Полтавщині
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Вчора, 13 листопада, троє чоловіків пограбували Національний музей-заповідник ім. М.В.Гоголя на Полтавщині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Полтавської області.
Так, 13 листопада, близько 3:30 години на 45-річного охоронця, який здійснював обхід території напали троє чоловіків у масках.
Нападники повалили охоронця на землю, завдали тілесних ушкоджень та зв’язали. Далі зловмисники проникли до приміщення, звідки забрали 6 книг, з яких одна вісімнадцятого століття, а 5 дев’ятнадцятого століття; 1 акварельний портрет та карикатуру (факсиміле). Після скоєного невідомі зникли на автомобілі.
До поліції охорона надала інформацію одразу, щойно чоловікові вдалося звільнитись.
За цим фактом слідчим розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.187 Кримінального кодексу України (розбійний напад, поєднаний з проникненням у житло чи інше приміщення).
За скоєне законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.