Трое украинцев пострадали в ДТП в Ленинградской области России – МИД

“По сообщению Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге, 14.04.17 г. в результате ДТП в Ленинградской области (РФ) пострадали 3 граждан Украины. Один из них госпитализирован в Ленинградской областной клинической больнице с телесными повреждениями средней тяжести. Двое после получения первичной медицинской помощи покинули лечебное учреждение”, - говорится в сообщении.



Департамент отмечает, что Генконсульство поддерживает связь с лечебным учреждением и правоохранительными органами, осуществляющими расследование по этому делу.

Как сообщал УНН, сегодня в 2.00 неподалеку с. Зеленый Гай Дубенского района Ровенской области произошло ДТП, в котором погиб гражданин Германии.