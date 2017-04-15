Троє українців постраждали в ДТП у Ленінградській області Росії – МЗС

“За повідомленням Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі, 14.04.17 р. в результаті ДТП у Ленінградській області (РФ) постраждало 3 громадян України. Один з них госпіталізований до Ленінградської обласної клінічної лікарні з тілесними ушкодженнями середньої тяжкості. Інші двоє після отримання первинної медичної допомоги залишили лікувальний заклад”, — сказано в повідомленні.



Департамент зазначає, що Генконсульство підтримує зв’язок із лікувальною установою та правоохоронними органами, які проводять розслідування в цій справі.

Як повідомляв УНН, сьогодні о 2.00 неподалік с.Зелений Гай Дубенського району Рівненської області трапилася ДТП, у якій загинув Німеччини.