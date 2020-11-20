Трое украинских боксеров вошли в топ-10 супертяжеловесов в истории Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. В авторитетном компьютерном рейтинге "Boxrec.com" среди европейских боксеров за всю историю хэвивейта первое место с большим отрывом занял Владимир Кличко. Рейтинг представил портал боксерской статистики "BoxRec", передает УНН со ссылкой на "Братство Кличко".
Украинец, чья профессиональная боксерская карьера продолжалась с 1996-го по 2017 год, имеет в своем активе 700,3 балла. На втором месте - британец Леннокс Льюис - 512,2 очка (карьера экс-абсолютного чемпиона мира продолжалась с 1989 по 2003 год, напомним, свой последний бой Леннокс провел против Виталия Кличко). На третьем с 327,7 баллов - британец Тайсон Фьюри, который является действующим боксером.
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Совсем немного от Фьюри отстал Виталий Кличко (324 балла). На пятой позиции с 280,4 баллами - экс-чемпион мира швед Ингмар Йоханссон (карьера продолжалась с 1952-го по 1966 год). Шестой - еще один действующий боксер россиянин Александр Поветкин (242,9 баллов). На седьмом месте британец Энтони Джошуа с 222 баллами. На восьмом - экс-чемпион мира россиянин Николай Валуев с 216,1 баллов (карьера продолжалась с 1993 по 2009 год). На девятом с 163,3 баллов - немец Макс Шмелинг (карьера продолжалась с 1924-го по 1948 год). На десятом с 149,8 баллами - украинец Александр Усик.
Отметим, что рейтинг "BoxRec" основан на результатах боев боксеров, рейтингу соперников и дополнительных показателях. Рейтинг автоматически пересчитывается после каждого боя.
Напомним, три боя украинцев попали в топ лучших в истории мирового бокса.