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ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 15855 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 30349 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 50335 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 74458 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 105777 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 110439 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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Трое украинских боксеров вошли в топ-10 супертяжеловесов в истории Европы

Киев  •  УНН

 • 13671 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В авторитетном компьютерном рейтинге "Boxrec.com" среди европейских боксеров за всю историю хэвивейта первое место с большим отрывом занял Владимир Кличко. Рейтинг представил портал боксерской статистики "BoxRec", передает УНН со ссылкой на "Братство Кличко".

Украинец, чья профессиональная боксерская карьера продолжалась с 1996-го по 2017 год, имеет в своем активе 700,3 балла. На втором месте - британец Леннокс Льюис - 512,2 очка (карьера экс-абсолютного чемпиона мира продолжалась с 1989 по 2003 год, напомним, свой последний бой Леннокс провел против Виталия Кличко). На третьем с 327,7 баллов - британец Тайсон Фьюри, который является действующим боксером.

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Совсем немного от Фьюри отстал Виталий Кличко (324 балла). На пятой позиции с 280,4 баллами - экс-чемпион мира швед Ингмар Йоханссон (карьера продолжалась с 1952-го по 1966 год). Шестой - еще один действующий боксер россиянин Александр Поветкин (242,9 баллов). На седьмом месте британец Энтони Джошуа с 222 баллами. На восьмом - экс-чемпион мира россиянин Николай Валуев с 216,1 баллов (карьера продолжалась с 1993 по 2009 год). На девятом с 163,3 баллов - немец Макс Шмелинг (карьера продолжалась с 1924-го по 1948 год). На десятом с 149,8 баллами - украинец Александр Усик.

Отметим, что рейтинг "BoxRec" основан на результатах боев боксеров, рейтингу соперников и дополнительных показателях. Рейтинг автоматически пересчитывается после каждого боя.

Напомним, три боя украинцев попали в топ лучших в истории мирового бокса.

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