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Три бої українців потрапили до топ кращих в історії світового боксу

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Ресурс TheTopTens.com включив бої українських боксерів до топ-50 найкращих протистоянь в історії цього виду спорту, передає УНН.

На 23 щабель генерації потрапило протистояння Ентоні Джошуа із Володимиром Кличко.

"Кінець кар'єри підійшов для легенди такої, як Володимир Кличко! Несоромно передати естафету в такому стилі ... Джошуа трохи пощастило після нокдауну", - так охарактеризував бій ресурс.

На 33 сходинку рейтингу потрапив двобій Віталія Кличка із Ленноксом Льюїсом, а на 36-те – Віталія із майбутнім суперником Олександра Усика, Дереком Чісорою.

На вершині рейтингу опинилася зустріч із Мухаммедом Алі та Джо Фрейзером.

"Їхній перший бій був захоплюючим - між двома непереможними важкоатлетами. Джо Фрейзер вийшов на перше місце з домінуючим виступом, нещадно побив Алі", - пишуть автори генерації.

Додамо, що трійку замкнули бої Артуро Гатті з Міккі Вордом та третє протистояння Мухаммеда Алі з Джо Фрейзером.

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