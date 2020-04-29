Три боя украинцев попали в топ лучших в истории мирового бокса
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Ресурс TheTopTens.com включил бои украинских боксеров в топ-50 лучших противостояний в истории этого вида спорта, передает УНН.
На 23 ступень генерации попало противостояние Джошуа с Владимиром Кличко.
"Конец карьеры подошел для легенды такой, как Владимир Кличко! Стыдно передать эстафету в таком стиле ... Джошуа немного повезло после нокдауна", - так охарактеризовал бой ресурс.
На 33 строчку рейтинга попал поединок Виталия Кличко с Ленноксом Льюисом, а на 36-е - Виталия с будущим соперником Александра Усика, Дереком Чисорой.
На вершине рейтинга оказалась встреча с Мухаммедом Али и Джо Фрейзером.
"Их первый бой был захватывающим - между двумя непобедимыми тяжеловесами. Джо Фрейзер вышел на первое место с доминирующим выступлением, беспощадно избил Али", - пишут авторы генерации.
Добавим, что тройку замкнули бои Артуро Гатти с Микки Уордом и третье противостояние Мухаммеда Али с Джо Фрейзером.