Троє українських боксерів увійшли до топ-10 суперважковаговиків в історії Європи

Українець, чия професійна боксерська кар’єра тривала з 1996-го по 2017 рік, має в своєму активі 700,3 бали. На другому місці — британець Леннокс Льюїс – 512,2 очка (кар’єра екс-абсолютного чемпіона світу тривала з 1989 по 2003 рік, нагадаємо, свій останній бій Леннокс провів проти Віталія Кличка). На третьому з 327,7 балів – британець Тайсон Ф’юрі, який є чинним боксером.

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Зовсім трохи від Ф'юрі відстав Віталій Кличко (324 бали). На п’ятій позиції з 280,4 балами – екс-чемпіон світу швед Інгмар Йохансон (кар’єра тривала з 1952-го по 1966 рік). Шостий – ще один чинний боксер росіянин Олександр Поветкін (242,9 балів). На сьомому місці британець Ентоні Джошуа з 222 балами. На восьмому – екс-чемпіон світу росіянин Микола Валуєв з 216,1 балів (кар’єра тривала з 1993-го по 2009 рік). На дев’ятому з 163,3 балів – німець Макс Шмелінг (кар’єра тривала з 1924-го по 1948 рік). На десятому з 149,8 балами – українець Олександр Усик.

Зауважимо, що рейтинг "BoxRec" заснований на результатах боїв боксерів, рейтингу суперників і додаткових показниках. Рейтинг автоматично перераховується після кожного бою.

Нагадаємо, три бої українців потрапили до топ кращих в історії світового боксу.