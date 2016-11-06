Три человека погибли, семеро получили ранения в результате ДТП в Харькове

"В результате ДТП пострадали 7 пассажиров автобуса, которые с ссадинами, ушибами головы и туловища были доставлены в приемное отделение Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи.

Также пострадал водитель автомобиля "Chevrolet Cruze", который в тяжелом состоянии был госпитализирован в отделение реанимации Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи... Трое неустановленных пассажиров иномарки погибли на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 5 ноября в 22:30 в Московский отдел полиции поступило сообщение, что вблизи дома № 49 на улице Гвардейцев Широнинцев произошло столкновение автомобиля "Chevrolet Cruze" под управлением 19-летнего жителя Харькова и маршрутного автобуса "I-VAN", который двигался по маршруту № 152 "Ул. Героев Труда "Караван" - Аэропорт "Харьков".

На момент ДТП в салоне автобуса находилось 30 пассажиров.

Проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства.

Как сообщал УНН, в Хмельницком в ДТП авто патрульной полиции столкнулось с такси.