Троє осіб загинуло, семеро отримали поранення внаслідок ДТП у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Троє осіб загинуло, семеро постраждали внаслідок аваріі за участю маршрутки і авто Chevrolet Cruze у Харкові, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції Харкова.
“Внаслідок ДТП постраждали 7 пасажирів автобусу, які з саднами, забиттями голови та тулубу були доставлені до приймального відділення Харківськоїміської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.
Також постраждав водій автомобіля „Шевроле Круз“, який у тяжкому стані був госпіталізований до відділення реанімації Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги... Троє невстановлених пасажирів іномарки загинули на місці події ”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 5 листопада о 22-30 до Московського відділу поліції надійшлоповідомлення, що районі будинку № 49 на вулиці Гвардійців Широнінців сталося зіткнення автомобіля “Шевроле Круз” підкеруванням 19-річного мешканця Харкова та маршрутного автобусу “I-VAN”, який рухався по маршруту № 152 "Вул. Героїв Праці"Караван“ — Аеропорт “Харків”.
На момент ДТП в салоні автобусу перебувало 30 пасажирів.
Проводиться подальша перевірка та встановлюються усі обставини.
Як повідомляв УНН, у Хмельницькому у ДТП авто патрульної поліції зіткнулось з таксі.