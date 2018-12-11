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Трое людей погибли из-за снежной бури в США

Киев • УНН

 • 9072 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Сильная метель в юго-восточных штатах США забрала жизни по меньшей мере троих человек, сотни тысяч остались без электричества. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС.

Трое людей погибли из-за снежной бури в США

В штате Северная Каролина было объявлено чрезвычайное положение, в некоторых районах на выходных выпало полметра снега.

Один человек погиб в результате падения дерева на его машину. Также ведется поиск водителя, автомобиль которого был найдено в реке.

Губернатор Северной Каролины Рой Купер заявил, что "в некоторых местах за один день выпала годовая норма снега".

В воскресенье у более 300 тысяч человек были перебои с электроснабжением в Каролине, Алабаме, Теннесси и Джорджии, в то время как на юго-востоке страны сохранялись штормовые предупреждения, особенно в Северной Каролине и Вирджинии, говорится в сообщении национальной службы погоды.

Также по всему региону были отменены тысячи рейсов.

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