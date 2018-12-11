Троє людей загинули через снігову бурю у США
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Сильна хуртовина в південно-східних штатах США забрала життя щонайменше трьох людей, сотні тисяч залишилися без електрики. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС.
У штаті Північна Кароліна було оголошено надзвичайний стан, у деяких районах на вихідних випало півметра снігу.
Одна людина загинула у результаті падіння дерева на її машину. Також ведеться пошук водія, автомобіль якого було знайдено в річці.
Губернатор Північної Кароліни Рой Купер заявив, що "у деяких місцях за один день випала річна норма снігу".
У неділю у понад 300 тисяч осіб були перебої з електропостачанням у Кароліні, Алабамі, Теннессі і Джорджії, у той час як на південному сході країни зберігалися штормові попередження, особливо у Північній Кароліні і Вірджинії, йдеться у повідомленні національної служби погоди.
Також по всьому регіону були скасовані тисячі рейсів.