Трое киевлян забрались на вершину Южного моста ради фото
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. В Киеве трое лиц забрались на вершину Южного моста, чтобы сделать снимок. Об этом корреспонденту УНН сообщили в патрульной полиции Киева.
Так, вызов в полицию поступил около 16:30.
“Три человека: местные жители 1996, 1982 и 1985 года рождения — залезли на Южный мост. По их словам, ради фотографии залезли на вершину моста”, — прокомментировали в патрульной полиции.
В результате этого, по данным правоохранителей, никто не пострадал.
“Когда приехали патрульные, лица самостоятельно слезли (с моста — ред.) и даже попытались убежать, но это у них не получилось. Патрульные были доставлены в Голосеевский УП (управление полиции — ред.) для составления админматериалов”, — добавили в ведомстве.
Напомним, в Николаевской области двое подростков залезли на электроопору высокого напряжения. Один из них ударило током.