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Троє киян забралися на верхівку Південного мосту заради фото

Троє киян забралися на верхівку Південного мосту заради фото

Київ • УНН

 • 20118 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. У Києві троє на осіб забралися на верхівку Південного мосту, щоб зробити фотографію. Про це кореспонденту УНН повідомили у патрульній поліції Києва.

Так, виклик до поліції надійшов близько 16:30.

"Троє осіб: місцеві жителі 1996, 1982 та 1985 року народження — залізли на Південний міст. З їх слів, заради фотографії залізли на верхівку мосту", - прокоментували у патрульній поліції.

У результаті цього, за даними правоохоронців, ніхто не постраждав.

"Коли приїхали патрульні, особи самостійно злізли (з мосту – ред.) і навіть спробували утекти, але це у них не вийшло. Патрульні їх доставили до Голосіївського УП (управління поліції – ред.) для складання адмінматеріалів", - додали у відомстві.

Нагадаємо, у Миколаївській області двоє підлітків залізли на електроопору високої напруги. Одного з них вразило струмом. 

Українські Національні Новини

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