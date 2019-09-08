Троє киян забралися на верхівку Південного мосту заради фото
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. У Києві троє на осіб забралися на верхівку Південного мосту, щоб зробити фотографію. Про це кореспонденту УНН повідомили у патрульній поліції Києва.
Так, виклик до поліції надійшов близько 16:30.
"Троє осіб: місцеві жителі 1996, 1982 та 1985 року народження — залізли на Південний міст. З їх слів, заради фотографії залізли на верхівку мосту", - прокоментували у патрульній поліції.
У результаті цього, за даними правоохоронців, ніхто не постраждав.
"Коли приїхали патрульні, особи самостійно злізли (з мосту – ред.) і навіть спробували утекти, але це у них не вийшло. Патрульні їх доставили до Голосіївського УП (управління поліції – ред.) для складання адмінматеріалів", - додали у відомстві.
Нагадаємо, у Миколаївській області двоє підлітків залізли на електроопору високої напруги. Одного з них вразило струмом.