Трое горняков, пострадавших на шахте Степная до сих пор находятся в больнице

"Сейчас на стационарном лечении находится 23 человека, из них: 3 человека - в ожоговом отделении городской клинической больницы, 1 человек - в ЛОР отделении Львовской областной клинической больницы (с 20.03.2017 г.), 20 человек - в областной больнице восстановительного лечения № 3 (г.Сосновка, с 20-21.03.2017 г.). На амбулаторном лечении в Червоноградской центральной городской больницы: 1 горняк - выписаный из 8-мой городской клинической больницы 27 марта. Состояние всех пострадавших от взрыва - удовлетворительное ", - сообщили в департаменте.

Известно, что четверо горняков, из числа пострадавших, уже приступили к работе.

Напоминаем, по состоянию на 20 марта в больнице находятся 12 горняков из шахты "Степная" .