Троє гірників, які постраждали на шахті Степова досі перебувають у лікарні
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 28 березня. УНН. Станом на сьогодні, із 23 осіб, що перебували на лікуванні в опіковому відділенні 8-мої Міської клінічної лікарні Львова, виписано – 20 осіб. Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА, передає УНН.
"Наразі, на стаціонарному лікуванні перебуває 23 особи, із них: 3 особи — в опіковому відділенні міської клінічної лікарні; 1 особа — в ЛОР відділенні Львівської обласної клінічної лікарні (з 20.03.2017 р.); 20 осіб — у Львівській обласній лікарні відновного лікування № 3 (м.Соснівка, з 20-21.03.2017 р.). На амбулаторному лікуванні в Червоноградській центральній міській лікарні: 1 гірник — виписаний із 8-мої міської клінічної лікарні 27 березня. Стан всіх потерпілих від вибуху — задовільний",- повідомили у департаменті.
Відомо, що четверо гірників, із числа потерпілих, вже приступили до роботи.
Нагадємо, станом на 20 березня у лікарні перебувають 12 гірників з шахти "Степова".