Трое футболистов пополнили ряды полтавской "Ворсклы"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Двое исполнителей, которые проходили смотрины в “Ворскле” на учебно-тренировочном сборе в Словении, стали полноправными футболистами полтавского клуба. Об этом сообщает пресс-служба команды, передает УНН.
На три года рассчитана трудовое соглашение талантливого 21-летнего полузащитника Марьяна Мисика, последним клубом которого была Каменская “Сталь”. Кроме того ранее уроженец Радехова, что во Львовской области, выступал за ФК “Львов” и донецкий “Металлург”.
Также заигран за сборные Украины U-18 и U-19.
Другой новичок — хавбек Артем Габелок, прошел склады “Шахтер-3”, “Шахтера” U-19 и дубль “горняков”, после чего решил попробовать свои силы в зарубежном чемпионате. Для адаптации был избран футбольный клуб “Спартак” из города Юрмала.
Контракт Габелок с “Ворсклой” будет действовать в течение двух последующих лет.
Кроме того добавлю, что полтавчане еще на один сезон арендовали форварда “Шахтера” Владиславав Кулача.