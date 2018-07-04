Трое футболистов пополнили ряды полтавской "Ворсклы"

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 89250 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 113342 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 134209 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 141010 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 178222 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155762 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142837 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130622 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 188432 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118398 просмотра

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Трое футболистов пополнили ряды полтавской "Ворсклы"

Трое футболистов пополнили ряды полтавской "Ворсклы"

Киев  •  УНН

 • 8237 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Двое исполнителей, которые проходили смотрины в “Ворскле” на учебно-тренировочном сборе в Словении, стали полноправными футболистами полтавского клуба. Об этом сообщает пресс-служба команды, передает УНН.

На три года рассчитана трудовое соглашение талантливого 21-летнего полузащитника Марьяна Мисика, последним клубом которого была Каменская “Сталь”. Кроме того ранее уроженец Радехова, что во Львовской области, выступал за ФК “Львов” и донецкий “Металлург”.

Также заигран за сборные Украины U-18 и U-19.

Другой новичок — хавбек Артем Габелок, прошел склады “Шахтер-3”, “Шахтера” U-19 и дубль “горняков”, после чего решил попробовать свои силы в зарубежном чемпионате. Для адаптации был избран футбольный клуб “Спартак” из города Юрмала.

Контракт Габелок с “Ворсклой” будет действовать в течение двух последующих лет.

Кроме того добавлю, что полтавчане еще на один сезон арендовали форварда “Шахтера” Владиславав Кулача.

Украинские Национальные Новости

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