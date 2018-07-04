Троє футболістів поповнили ряди полтавської "Ворскли"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Двоє виконавців, які проходили оглядини у “Ворсклі” на навчально-тренувальному зборі в Словенії, стали повноправними футболістами полтавського клубу. Про це інформує прес-служба команди, передає УНН.
На три роки розрахована трудова угода талановитого 21-річного півзахисника Мар’яна Мисика, останнім клубом якого була кам’янська “Сталь”. Окрім того раніше уродженець Радехова, що на Львівщині, виступав за ФК “Львів” та донецький “Металург”.
Також заграний за збірні України U-18 та U-19.
Інший новачок — хавбек Артем Габелок, пройшов склади “Шахтар-3”, “Шахтаря” U-19 та дубль “гірників”, опісля чого вирішив спробувати свої сили в закордонному чемпіонаті. Для адаптації був обраний футбольний клуб “Спартак” із міста Юрмала.
Контракт Габелока з “Ворсклою” діятиме впродовж двох наступних років.
Окрім того додам, що полтавчани ще на один сезон орендували форварда “Шахтаря” Владиславав Кулача.