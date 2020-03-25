Трое футболистов "Баварии" вошли в символическую сборную Лиги чемпионов

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 81733 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 97872 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101838 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101163 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108951 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 97043 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104265 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106357 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131329 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130400 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Трое футболистов "Баварии" вошли в символическую сборную Лиги чемпионов

Трое футболистов "Баварии" вошли в символическую сборную Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

 • 13425 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Портал "WhoScored" составил и опубликовал символическую сборную игроков Лиги чемпионов УЕФА по состоянию на сегодняшний день, передает УНН со ссылкой на "WhoScored".

Большинство футболистов составили представители мюнхенской “Баварии” — трое. Все остальные команды делегировали по одному футболисту.

Полный вид символической команды:

вратарь: Навас (“ПСЖ”)

защитники: Хуан Куадрадо (“Ювентус”), Калиду Кулибали (“Наполи”), Дайо Упамекано (“РБ Лейпциг”), Николас Тальяфико (“Аякс”)

Полузащитники: Лионель Месси (“Барселона”), Тьяго Алькантара (“Бавария”), Тони Кроос (“Реал”), Серж Гнабри (“Бавария”)

нападающие: Харри Кейн (“Тоттенхэм”), Роберт Левандовски (“Бавария”).

Самые высокие оценки имеют Левандовски — 9,2, Месси — 8,49 и Кроос — 8,09.

Добавим, что “Бавария” обыграла “Челси” 3:0 в первой игре 1/8 финала ЛЧ.

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