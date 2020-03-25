Трое футболистов "Баварии" вошли в символическую сборную Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Портал "WhoScored" составил и опубликовал символическую сборную игроков Лиги чемпионов УЕФА по состоянию на сегодняшний день, передает УНН со ссылкой на "WhoScored".
Большинство футболистов составили представители мюнхенской “Баварии” — трое. Все остальные команды делегировали по одному футболисту.
Полный вид символической команды:
вратарь: Навас (“ПСЖ”)
защитники: Хуан Куадрадо (“Ювентус”), Калиду Кулибали (“Наполи”), Дайо Упамекано (“РБ Лейпциг”), Николас Тальяфико (“Аякс”)
Полузащитники: Лионель Месси (“Барселона”), Тьяго Алькантара (“Бавария”), Тони Кроос (“Реал”), Серж Гнабри (“Бавария”)
нападающие: Харри Кейн (“Тоттенхэм”), Роберт Левандовски (“Бавария”).
Самые высокие оценки имеют Левандовски — 9,2, Месси — 8,49 и Кроос — 8,09.
Добавим, что “Бавария” обыграла “Челси” 3:0 в первой игре 1/8 финала ЛЧ.